Теннис

ВИДЕО - Россиянка из Италии Самсонова красиво расшибла в Брисбене чемпионку US Open-2017 Стивенс

Россиянка из Италии Самсонова красиво расшибла в Брисбене чемпионку US Open-2017 Стивенс
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Eurosport

22 мин. назад

Уверенная победа теннисистки родом из Мурманской области.
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Теннис


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