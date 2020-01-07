ВИДЕО - Россиянка из Италии Самсонова красиво расшибла в Брисбене чемпионку US Open-2017 Стивенс
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Россиянка из Италии Самсонова красиво расшибла в Брисбене чемпионку US Open-2017 Стивенс84 просмотров • 2 ч. назад
Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке766 просмотров • 4 ч. назад
Срочно вызывайте неотложку! Циципас так разъярился, что чуть не убил отца ракеткой3 754 просмотров • 5 ч. назад
Искрометная игра Габашвили и Кравчука на ATP Cup, от которой норвежцы растаяли в двух сетах738 просмотров • 7 ч. назад
Медведев горел с брейком во втором сете с Руудом, но растопил сурового норвежца и вырвал победу1 599 просмотров • 10 ч. назад
Димитров выиграл сочнейший розыгрыш с порванной струной, а Болгария вынесла Британию на ATP Cup1 679 просмотров • 04/01/2020 в 09:17
Издевательский твинер Хачанова застал Джоковича врасплох6 458 просмотров • 21/12/2019 в 20:35
Средний палец Медведева, краш-тест ракетки Зверева и другие заскоки теннисистов в сезоне-20191 823 просмотров • 20/12/2019 в 14:48
Подборка лучших ударов Федерера в 2019-м такая мощная, что ты уткнешься в монитор до Нового года3 243 просмотров • 17/12/2019 в 18:20
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке
Срочно вызывайте неотложку! Циципас так разъярился, что чуть не убил отца ракеткой
Искрометная игра Габашвили и Кравчука на ATP Cup, от которой норвежцы растаяли в двух сетах
Медведев горел с брейком во втором сете с Руудом, но растопил сурового норвежца и вырвал победу
Русские покорили «Тур де Ски»: радостный прыжок Большунова на пьедестале и кислые щи Клебо
Финиш Большунова и Устюгова, который принес им золото и серебро «Тур де Ски»