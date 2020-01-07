Теннис

ВИДЕО - Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке

Шарапова была дивно хороша в первом сете, но не дожала соперницу и проиграла на решающем тай-брейке
 229 просмотров | 02:22
Eurosport

41 мин. назад

Маша только набирает форму.
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Теннис


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