Теннис

ВИДЕО - Димитров выиграл сочнейший розыгрыш с порванной струной, а Болгария вынесла Британию на ATP Cup

Димитров выиграл сочнейший розыгрыш с порванной струной, а Болгария вынесла Британию на ATP Cup
 242 просмотров | 01:15
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Настоящая сенсация первого дня турнира.
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Теннис


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