ВИДЕО - Димитров выиграл сочнейший розыгрыш с порванной струной, а Болгария вынесла Британию на ATP Cup
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Димитров выиграл сочнейший розыгрыш с порванной струной, а Болгария вынесла Британию на ATP Cup242 просмотров • 3 ч. назад
Издевательский твинер Хачанова застал Джоковича врасплох6 313 просмотров • 21/12/2019 в 20:35
Средний палец Медведева, краш-тест ракетки Зверева и другие заскоки теннисистов в сезоне-20191 417 просмотров • 20/12/2019 в 14:48
Подборка лучших ударов Федерера в 2019-м такая мощная, что ты уткнешься в монитор до Нового года3 178 просмотров • 17/12/2019 в 18:20
Яркие розыгрыши, ужимки и приколы Медведева и Фоньини в финале выставочного турнира2 920 просмотров • 14/12/2019 в 17:53
Соскучился по теннису? А вот Медведев крушит Гоффена в полуфинале выставочного турнира3 294 просмотров • 13/12/2019 в 23:18
Медведев разгромил Штруффа на выставочном турнире. Тут – самые сочные удары русского Царя2 603 просмотров • 12/12/2019 в 20:59
Крутейшие удары Кирьоса, Надаля и Тима. Лучшее из тенниса за 2019-й1 932 просмотров • 09/12/2019 в 20:47
Триумфальные моменты, яркие розыгрыши и спасение ребенка. Каким был 2019-й для Надаля2 508 просмотров • 27/11/2019 в 15:37
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Устюгов и Большунов вцепились в Клебо, но дерзкий норвежец украл золото масс-старта
Неожиданная развязка женского масс-старта с падением Эстберг и отставшей на 15 секунд Непряевой
Ибра вернулся в Италию. Проследи его путь от трапа самолета до автограф-сессии с футболкой «Милана»
Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалками
Триумфальный прыжок Линдвика в Гармише
Нет, вы просто посмотрите, как Большунов обогнал всех в пасьюте! Устюгов – тоже молодец