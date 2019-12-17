Подборка лучших ударов Федерера в 2019-м такая мощная, что ты уткнешься в монитор до Нового года

ВИДЕО - Подборка лучших ударов Федерера в 2019 году
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Теннис
Подборка лучших ударов Федерера в 2019-м такая мощная, что ты уткнешься в монитор до Нового года32 просмотров • 2 ч. назад
Яркие розыгрыши, ужимки и приколы Медведева и Фоньини в финале выставочного турнира2 555 просмотров • 14/12/2019 в 17:53
Соскучился по теннису? А вот Медведев крушит Гоффена в полуфинале выставочного турнира3 167 просмотров • 13/12/2019 в 23:18
Медведев разгромил Штруффа на выставочном турнире. Тут – самые сочные удары русского Царя2 536 просмотров • 12/12/2019 в 20:59
Крутейшие удары Кирьоса, Надаля и Тима. Лучшее из тенниса за 2019-й1 841 просмотров • 09/12/2019 в 20:47
Триумфальные моменты, яркие розыгрыши и спасение ребенка. Каким был 2019-й для Надаля2 476 просмотров • 27/11/2019 в 15:37
Самые сочные моменты того самого матча, в котором Федерер и Зверев установили рекорд4 100 просмотров • 26/11/2019 в 15:41
Огненное завершение сезона: Циципас и Тим 2,5 часа рубили друг друга, но кубок уехал в Грецию3 991 просмотров • 17/11/2019 в 22:41
Божественные удары с разворота и фирменные обводки. Так может только Рафа3 130 просмотров • 28/11/2019 в 18:15
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