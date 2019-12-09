Крутейшие удары Кирьоса, Надаля и Тима. Лучшее из тенниса за 2019-й

Теннис
Крутейшие удары Кирьоса, Надаля и Тима. Лучшее из тенниса за 2019-й195 просмотров • 3 ч. назад
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Циципас испортил Федереру начало и конец сезона – сначала грохнул в Мельбурне, а теперь в Лондоне4 086 просмотров • 16/11/2019 в 18:53
Линейный четко выловил мяч и спровоцировал ухмылку на лице Медведева2 783 просмотров • 16/11/2019 в 09:42
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