Теннис

ВИДЕО - Божественные удары с разворота и фирменные обводки. Так может только Надаль

Божественные удары с разворота и фирменные обводки. Так может только Рафа
 534 просмотров | 03:43
Eurosport

1 час назад

Фанатам Надаля – обязательно к просмотру.
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Теннис


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