Теннис

ВИДЕО - Доминик Тим – Стефанос Циципас: обзор финала Итогового турнира года ATP

Огненное завершение сезона: Циципас и Тим 2,5 часа рубили друг друга, но кубок уехал в Грецию
 1 смотрят | 02:49
Eurosport

1 минуту назад

Стефанос одержал крупнейшую победу в карьере.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео