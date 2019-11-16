Теннис

ВИДЕО - Циципас испортил Федереру начало и конец сезона – сначала грохнул в Мельбурне, а теперь в Лондоне

Циципас испортил Федереру начало и конец сезона – сначала грохнул в Мельбурне, а теперь в Лондоне
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Eurosport

30 мин. назад

Федерер не пробился в финал Итогового турнира.
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