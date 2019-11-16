Теннис

Линейный четко выловил мяч и спровоцировал ухмылку на лице Даниила Медведева (видео)

Линейный четко выловил мяч и спровоцировал ухмылку на лице Медведева
 198 просмотров | 01:15
Eurosport

35 мин. назад

Блестящая реакция.
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Теннис


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