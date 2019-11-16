Линейный четко выловил мяч и спровоцировал ухмылку на лице Медведева

Линейный четко выловил мяч и спровоцировал ухмылку на лице Даниила Медведева (видео)
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Линейный четко выловил мяч и спровоцировал ухмылку на лице Медведева198 просмотров • 3 ч. назад
Обзор матча Медведев – Зверев, после просмотра которого от фанатов Надаля запахнет горелым1 394 просмотров • 4 ч. назад
В руках у Надаля и Циципаса были ракетки, а не эбонитовые палочки, но они все равно осветили Лондон5 209 просмотров • 17 ч. назад
Федерер парил над кортом и уничтожал все живое – не верится, что между ним и Джоко 6 лет разницы5 955 просмотров • Вчера в 08:01
Если забыть про предыдущие матчи Берреттини, этот хайлайт сделает его круче Федерера и Джоковича2 928 просмотров • 14/11/2019 в 19:53
Все измывательства Циципаса над Зверевым, подарившие надежду Медведеву на выход в плей-офф4 621 просмотров • 14/11/2019 в 08:41
«Такие матчи нужно заканчивать победой». Медведев – об игре с Надалем2 396 просмотров • 13/11/2019 в 22:05
Медведев изящным ударом вдоль коридора забрал красивый розыгрыш у Надаля1 947 просмотров • 13/11/2019 в 17:02
Надаль резким переводом с бэкхенда завершил мегарозыгрыш против Медведева3 980 просмотров • 13/11/2019 в 15:57
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Обзор матча Медведев – Зверев, после просмотра которого от фанатов Надаля запахнет горелым
В руках у Надаля и Циципаса были ракетки, а не эбонитовые палочки, но они все равно осветили Лондон
Юань безупречным ударом закатил красный и сорвал заслуженные аплодисменты
Федерер парил над кортом и уничтожал все живое – не верится, что между ним и Джоко 6 лет разницы
Если забыть про предыдущие матчи Берреттини, этот хайлайт сделает его круче Федерера и Джоковича
Все измывательства Циципаса над Зверевым, подарившие надежду Медведеву на выход в плей-офф