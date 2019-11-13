Теннис

ВИДЕО - Надаль резким переводом с бэкхенда завершил мегарозыгрыш против Медведева

Надаль резким переводом с бэкхенда завершил мегарозыгрыш против Медведева
 371 просмотров | 01:10
Eurosport

45 мин. назад

Даниил и Рафаэль показывают супертеннис в Лондоне.
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Теннис


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