Теннис

ВИДЕО - Роджер Федерер – Маттео Берреттини: обзор матча

Берреттини доказал, что не зря считался пассажиром Итогового турнира – Федерер даже не вспотел
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 1 час назад

Итальянец проиграл второй матч группового этапа и потерял шансы на выход из группы.
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