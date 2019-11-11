Теннис

Интервью Даниила Медведева после матча против Стефаноса Циципаса (видео)

«До матча думал, что уровень моей игры будет намного хуже». Медведев – об игре с Циципасом и настрое
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Eurosport

1 час назад

Даниил полон позитива.
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Теннис


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