Теннис

Стефанос Циципас опасно упал во время матча против Даниила Медведева (видео)

Циципас мчал к сетке, но споткнулся о невидимое препятствие и опасно рухнул на корт
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Eurosport

1 час назад

К счастью, обошлось без травмы.
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Теннис


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