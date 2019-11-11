ВИДЕО - Федерер выдал несколько шикарных розыгрышей, но Тим все равно был сильнее
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Федерер выдал несколько шикарных розыгрышей, но Тим все равно был сильнее188 просмотров • 3 ч. назад
Джокович заставил Берреттини много бегать, пока итальянец не уперся в указатель с надписью Exit2 935 просмотров • 17 ч. назад
Этими розыгрышами из финала молодежного Итогового турнира можно наслаждаться до следующего сезона1 253 просмотров • Вчера в 09:45
Сочнейшие розыгрыши с участием восходящей звезды тенниса из Италии – Синнер точно пошумит в 2020-м2 026 просмотров • 09/11/2019 в 17:39
18-летний Синнер поздравил тренера с днем рождения выходом в финал Nextgen1 470 просмотров • 09/11/2019 в 12:47
Де Минаур превзошел Тиафо и стал первым финалистом NextGen Finals1 531 просмотров • 08/11/2019 в 22:33
Вандал Тиафо хотел посидеть на судейской вышке и устроил погром1 984 просмотров • 08/11/2019 в 20:15
Синнер и Кецманович подготовились к очному полуфиналу Next Gen finals игрой в футбол1 672 просмотров • 07/11/2019 в 21:25
Соперник загнал Тиафо в угол, но американец выкрутился и забил не глядя на корт1 659 просмотров • 07/11/2019 в 07:47
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Джокович заставил Берреттини много бегать, пока итальянец не уперся в указатель с надписью Exit
Эмоциональный и яркий финал командного ЧМ по настольному теннису – Китаю снова не было равных
Этими розыгрышами из финала молодежного Итогового турнира можно наслаждаться до следующего сезона
Сочнейшие розыгрыши с участием восходящей звезды тенниса из Италии – Синнер точно пошумит в 2020-м
18-летний Синнер поздравил тренера с днем рождения выходом в финал Nextgen
Бокс, скакалка, гантели, штанга. Неймар пашет в спортзале интенсивнее, чем Сталлоне в «Рокки IV»