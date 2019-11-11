Теннис

ВИДЕО - Федерер выдал несколько шикарных розыгрышей, но Тим все равно был сильнее

Федерер выдал несколько шикарных розыгрышей, но Тим все равно был сильнее
 188 просмотров | 02:45
Eurosport

47 мин. назад

Доминик неожиданно обыграл Роджера на старте Итогового турнира.
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Теннис


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