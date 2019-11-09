Теннис

Сочнейшие розыгрыши с участием восходящей звезды тенниса из Италии Янника Синнера (видео)

Сочнейшие розыгрыши с участием восходящей звезды тенниса из Италии – Синнер точно пошумит в 2020-м
 3 просмотров | 01:10
Eurosport

17 мин. назад

Парень уже 95-й в рейтинге и добрался до финала молодежного турнира. А ему всего 18 лет.
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Теннис


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