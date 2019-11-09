18-летний Синнер поздравил тренера с днем рождения выходом в финал Nextgen

ВИДЕО - 18-летний Янник Синнер вышел в финал Nextgen
Показать большеПоказать меньше
Теннис
18-летний Синнер поздравил тренера с днем рождения выходом в финал Nextgen139 просмотров • 3 ч. назад
Де Минаур превзошел Тиафо и стал первым финалистом NextGen Finals1 172 просмотров • 17 ч. назад
Вандал Тиафо хотел посидеть на судейской вышке и устроил погром1 543 просмотров • 19 ч. назад
Синнер и Кецманович подготовились к очному полуфиналу Next Gen finals игрой в футбол1 619 просмотров • 07/11/2019 в 21:25
Соперник загнал Тиафо в угол, но американец выкрутился и забил не глядя на корт1 570 просмотров • 07/11/2019 в 07:47
Два одиночника и один дуэт выигрывали «Ролан Гаррос» и Берси в один год. Кто эти авторы дубля1 966 просмотров • 03/11/2019 в 19:11
Шаповалов уколол Джоковича крутыми розыгрышами, но все же проиграл первый финал «Мастерса» в карьере2 727 просмотров • 03/11/2019 в 18:07
Хачанов и Рублев сражались в первом сете парного финала, но расклеились во втором1 806 просмотров • 03/11/2019 в 16:32
«Болельщики помнят его по финалу Кубка Кремля-99, где он уступил Кафельникову». Чемпион из Зимбабве899 просмотров • 03/11/2019 в 12:04
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Бокс, скакалка, гантели, штанга. Неймар пашет в спортзале интенсивнее, чем Сталлоне в «Рокки IV»
Драматичная развязка битвы АСВЕЛ и ЦСКА, в которой чемпион проиграл в одно очко
Де Минаур превзошел Тиафо и стал первым финалистом NextGen Finals
В ЮАР прошел чемпионский парад сборной, победившей Англию в финале Кубка мира
Вандал Тиафо хотел посидеть на судейской вышке и устроил погром
Синнер и Кецманович подготовились к очному полуфиналу Next Gen finals игрой в футбол