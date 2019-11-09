Теннис

ВИДЕО - 18-летний Янник Синнер вышел в финал Nextgen

18-летний Синнер поздравил тренера с днем рождения выходом в финал Nextgen
 139 просмотров | 02:21
Eurosport

38 мин. назад

В финале немец сыграет со старшим на три года американцем Френсисом Тиафо.
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Теннис


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