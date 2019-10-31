ВИДЕО - Париж не сложился для Рублева и Хачанова в одиночке, зато в парах они рвут
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Париж не сложился для Рублева и Хачанова в одиночке, зато в парах они рвут72 просмотров • 3 ч. назад
Маннарино яростно сопротивлялся Надалю, но испанский бычок все равно оказался крепче298 просмотров • 18 ч. назад
Джокович отдал Муте 10 геймов и приз автору лучшего твинера года2 421 просмотров • 7 ч. назад
«Второй титул он завоевал в 1975-м, переиграв в финале Эша». Самый возрастной чемпион Берси676 просмотров • 21 ч. назад
«Борис показал себя неудачным инвестором и накопил долгов на 61 млн». Беккер – великий чемпион Берси1 292 просмотров • 23 ч. назад
Пэр и Монфис несколькими движениями превратили розыгрыш в произведение искусства1 405 просмотров • 24 ч. назад
«Это сложный турнир. Надеюсь, сыграю на высоком уровне». Надаль – о «Мастерсе» в Париже970 просмотров • Вчера в 16:29
«Сафин всегда был для меня примером». Джокович назвал любимых теннисистов из России1 490 просмотров • Вчера в 16:47
«В Берси Марат выиграл три «Мастерса» и Кубок Дэвиса». Париж – особенное место для Сафина452 просмотров • 19 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Фавр переборщил с празднованием гола во втором раунде Кубка Германии и нанес себе травму
Маннарино яростно сопротивлялся Надалю, но испанский бычок все равно оказался крепче
Джокович отдал Муте 10 геймов и приз автору лучшего твинера года
«Второй титул он завоевал в 1975-м, переиграв в финале Эша». Самый возрастной чемпион Берси
«Борис показал себя неудачным инвестором и накопил долгов на 61 млн». Беккер – великий чемпион Берси
Пэр и Монфис несколькими движениями превратили розыгрыш в произведение искусства