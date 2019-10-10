Теннис

ВИДЕО - Давид Гоффен расстрелял все ауты на пяти сетболах и бесславно проиграл Роджеру Федереру

Гоффен расстрелял все ауты на пяти сетболах и бесславно проиграл Федереру
 232 просмотров | 02:59
Eurosport

49 мин. назад

Швейцарец идет дальше на Зверева или Рублева.
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