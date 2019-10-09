Теннис

ВИДЕО - Джокович снова показал космический уровень. Теперь не устоял Шаповалов

Джокович снова показал космический уровень. Теперь не устоял Шаповалов
 363 просмотров | 02:45
Eurosport

1 час назад

Новак отдал Денису по три гейма в каждом сете и прошел дальше.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео