ВИДЕО - У Изнера есть ритуал пробрасывать мяч себе между ног, но на этот раз за него это сделал Федерер
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Теннис
У Изнера есть ритуал пробрасывать мяч себе между ног, но на этот раз за него это сделал Федерер958 просмотров • 3 ч. назад
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Циципас попал мячом между ног Кирьосу и свалил австралийца на корт
Раонич парой ударов порадовал Кирьоса, но не избежал уничтожения от Надаля
Федерер превозмог Кирьоса после проигранного первого сета