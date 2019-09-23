Теннис

ВИДЕО - У Изнера есть ритуал пробрасывать мяч себе между ног, но на этот раз за него это сделал Федерер

У Изнера есть ритуал пробрасывать мяч себе между ног, но на этот раз за него это сделал Федерер
 958 просмотров | 00:09
Eurosport

2 ч. назад

Ювелирный удар Роджера Федерера между ног Джону Изнеру.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео