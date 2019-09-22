ВИДЕО - Искрометное рубилово Федерера и Циципаса против американской пары на Кубке Лэйвера
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Теннис
Искрометное рубилово Федерера и Циципаса против американской пары на Кубке Лэйвера798 просмотров • 2 ч. назад
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Раонич парой ударов порадовал Кирьоса, но не избежал уничтожения от Надаля
Федерер превозмог Кирьоса после проигранного первого сета
Федерер мастерски поймал Кирьоса на выходе к сетке
Кирьос озадачил Федерера неожиданным переводом по линии