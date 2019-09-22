ВИДЕО - Циципас попал мячом между ног Кирьосу и свалил австралийца на корт
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Теннис
Циципас попал мячом между ног Кирьосу и свалил австралийца на корт215 просмотров • 1 час назад
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