Теннис

ВИДЕО - Циципас попал мячом между ног Кирьосу и свалил австралийца на корт

Циципас попал мячом между ног Кирьосу и свалил австралийца на корт
 215 просмотров | 00:30
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Кажется, самое важное место не пострадало.
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Теннис


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