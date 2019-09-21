Теннис

ВИДЕО - Раонич парой ударов порадовал Кирьоса, но не избежал уничтожения от Надаля

Раонич парой ударов порадовал Кирьоса, но не избежал уничтожения от Надаля
 410 просмотров | 02:54
Eurosport

1 час назад

Рафа довел преимущество сборной Европы до двукратного.
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Теннис


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