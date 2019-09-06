Теннис

ВИДЕО - Бэкхенд Свитолиной по линии и комбинация от Серены в топе ударов дня

Бэкхенд Свитолиной по линии и комбинация от Серены в топе ударов дня
 143 просмотров | 01:40
Eurosport

49 мин. назад

Лучшие моменты с женских полуфиналов.
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Теннис


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