Теннис

ВИДЕО - US Open, а не «Ролан Гаррос» – самый трудный «Шлем» для Ноле. Как Джокович выступал в США

US Open, а не «Ролан Гаррос» – самый трудный «Шлем» для Ноле. Как Джокович выступал в США
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Eurosport

58 мин. назад

Джокович побеждал в Нью-Йорке чаще, чем в Париже, но из 8 финалов выиграл только 3.
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