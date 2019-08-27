Теннис

ВИДЕО - Хайлайт победы Рублева над Циципасом

Самый шедевральный хайлайт первого круга: Рублев вышел победителем из адской рубки с Циципасом
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Eurosport

9 мин. назад

Андрей выиграл почти четырехчасовой матч – 6:4, 6:7(5), 7:6(7), 7:5.
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