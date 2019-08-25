Теннис

ВИДЕО - Хуберт Хуркач справился с Бенуа Пэром и выиграл первый турнир ATP в карьере

Хуркач справился с Пэром и выиграл первый турнир ATP в карьере
  смотрят | 02:57
Eurosport

11 мин. назад

22-летний поляк хорош перед стартом US Open.
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