Теннис

Серена пыталась достать мяч и врезалась в столб у сетки (видео)

Серена пыталась достать мяч и врезалась в столб у сетки
 741 просмотров | 00:37
Eurosport

1 час назад

Кажется, американка избежала серьезной травмы.
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Теннис


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