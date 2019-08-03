Теннис

ВИДЕО - Кирьос послушал совета фанатки, куда подавать на матчболе, сделал эйс и побежал с ней обниматься

Кирьос послушал совета фанатки, куда подавать на матчболе, сделал эйс и побежал с ней обниматься
 752 просмотров | 00:49
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Ник умеет не только метать бутылки, но и быть обаятельным.
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Теннис


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