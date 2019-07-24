ВИДЕО - Рублев проиграл Руду в первом сете, но собрался и пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге
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Теннис
Рублев проиграл Руду в первом сете, но собрался и пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге64 просмотров • 1 час назад
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