Теннис

ВИДЕО - Рублев проиграл Руду в первом сете, но собрался и пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Рублев проиграл Руду в первом сете, но собрался и пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге
 64 просмотров | 03:01
Eurosport

49 мин. назад

Волевая победа Андрея в Германии.
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Теннис


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