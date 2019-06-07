Теннис

ВИДЕО - Вондроушова повторила путь Остапенко и в 19 лет вышла в финал «Ролан Гаррос»

Вондроушова повторила путь Остапенко и в 19 лет вышла в финал «Ролан Гаррос»
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Йоханна Конта в третий раз вылетела в 1/2 «Шлема».
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