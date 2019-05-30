ВИДЕО - Шикарная свеча и рейде к сетке – проблески Касаткиной в безнадежной игре с чемпионкой ОИ-2016
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Шикарная свеча и рейде к сетке – проблески Касаткиной в безнадежной игре с чемпионкой ОИ-20168 просмотров • 1 час назад
Борг 6 раз брал Париж, в первом финале ушел с 0-2 по сетам. Факты о легендарном шведе262 просмотров • 2 ч. назад
Джокович так мощно стрелял по углам, что Лааксонен буквально падал на газон634 просмотров • 1 час назад
Бублик припугнул Тима подачей снизу, но жестоко провалил четвертый сет136 просмотров • 1 час назад
Суперзрелищный матч от Азаренко и Осаки – белоруске не хватило чуть-чуть893 просмотров • 3 ч. назад
Соболенко на втором «Шлеме» подряд проиграла Анисимовой497 просмотров • 4 ч. назад
Азаренко разбила ракетку после неудачного розыгрыша1 900 просмотров • 5 ч. назад
Бублик перехитрил Тима и подал с руки877 просмотров • 5 ч. назад
«Ролан Гаррос» повышает уровень кислорода. В честь турнира даже назовут розы354 просмотров • 6 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Борг 6 раз брал Париж, в первом финале ушел с 0-2 по сетам. Факты о легендарном шведе
Джокович так мощно стрелял по углам, что Лааксонен буквально падал на газон
Бублик припугнул Тима подачей снизу, но жестоко провалил четвертый сет
Суперзрелищный матч от Азаренко и Осаки – белоруске не хватило чуть-чуть
Соболенко на втором «Шлеме» подряд проиграла Анисимовой
Азаренко разбила ракетку после неудачного розыгрыша