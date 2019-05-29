Теннис

ВИДЕО - Бросил ракетку в заграждение, а попал в болгерл. Как Корию чуть не сняли с полуфинала «РГ»

Бросил ракетку в заграждение, а попал в болгерл. Как Корию чуть не сняли с полуфинала «РГ»
 597 просмотров | 01:24
Eurosport

1 час назад

В 2003-м Гильермо не сдержал эмоций и чуть не поплатился.
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Теннис


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