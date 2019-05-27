Теннис

ВИДЕО - Касаткина покрывала весь корт и снесла Паолини на пути во второй раунд

Касаткина покрывала весь корт и снесла Паолини на пути во второй раунд
 1 смотрят | 02:54
Eurosport

8 мин. назад

Дарья уже во втором раунде.
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Теннис


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