Теннис

ВИДЕО - Циципас зачем-то рванул к сетке и нарвался на обводящий Надаля

Циципас зачем-то рванул к сетке и нарвался на обводящий Надаля
 236 просмотров | 00:40
Eurosport

38 мин. назад

Рафа быстро набрал топ-форму.
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Теннис


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