Теннис

ВИДЕО - Гаэль Монфис оформил Марину Чиличу баранку в решающем сете – Элина Свитолина точно осталась довольна

Монфис оформил Чиличу баранку в решающем сете – Свитолина точно осталась довольна
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 47 мин. назад

Француз выиграл 9 из 10 матчей в феврале.
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