ВИДЕО - Медведеву стало скучно без Хачанова, и он тоже вылетел из турнира в Дубае в первом круге
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Теннис
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