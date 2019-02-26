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ВИДЕО - Медведеву стало скучно без Хачанова, и он тоже вылетел из турнира в Дубае в первом круге

Медведеву стало скучно без Хачанова, и он тоже вылетел из турнира в Дубае в первом круге
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 25 мин. назад

Обидно, ведь соперник из квалификации Ричардас Беранкис не представлял особой угрозы.
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