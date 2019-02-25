Теннис

ВИДЕО - Федерер и Кольшрайбер обменялись сочными ударами, а дальше прошел все же Роджер

Федерер и Кольшрайбер обменялись сочными ударами, а дальше прошел все же Роджер
 37 просмотров | 03:08
Eurosport

15 мин. назад

Победа швейцарца в трех сетах.
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Теннис


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