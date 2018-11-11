Теннис

ВИДЕО - Немецкий теннисист разозлился из-за проигранного очка и швырнул ракетку в зрителей

Немецкий теннисист разозлился из-за проигранного очка и швырнул ракетку в зрителей
 422 просмотров | 00:33
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 28 мин. назад

Янник Маден едва не совершил преступление.
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Теннис


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