Теннис

ВИДЕО - Безумное лазерное шоу перед финалом турнира в Муийон-Ле-Каптиф, которому позавидует даже Евровидение

Безумное лазерное шоу перед финалом турнира в Муийон-Ле-Каптиф, которому позавидует даже Евровидение
  смотрят | 03:22
Eurosport

1 минуту назад

А это всего лишь «Челленджер», а не какой-нибудь «Большой шлем».
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Теннис


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