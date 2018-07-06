Теннис

ВИДЕО - Екатерина Макарова задула все свечки, которые зажгла Возняцки, и выгнала вторую сеяную с вечеринки

Макарова задула все свечки, которые зажгла Возняцки, и выгнала вторую сеяную с вечеринки
 463 просмотров | 03:13
Eurosport

1 час назад

Шикарная победа русской теннисистки.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео

  • Ставки за 300. Бельгия доведет Неймара до слез, Франция и Уругвай пропустят

     967 просмотров | 01:27

  • Касаткина замучила Путинцеву укороченными, а еще она круче подавала и вообще супер

    1 361 просмотров | 02:46

  • Вавринка мощно стрелял с бэкхенда, вот только слишком часто холостыми, и вылетел с Уимблдона

     765 просмотров | 02:58

  • Бушар наняла бывшего тренера Шараповой, но Барти плевать – она спокойно вынесла канадку

    1 100 просмотров | 03:17

  • Кукушкин во всех трех партиях навязал борьбу Надалю, но Рафа прошел дальше

    2 302 просмотров | 03:07

  • Клубника суперпопулярна на Уимблдоне. Раньше ее ели со сливками, сейчас – запивают шампанским

    1 726 просмотров | 02:00

  • «Верю, что Серена может разбить телевизор». Азаренко угадывает факты о теннисистах

    1 485 просмотров | 01:21

  • «Вспоминал, что на этом корте играли Изнер и Маю». Хачанов – о затяжном матче с Багдатисом

     781 просмотров | 01:44

  • «После победы над Шараповой инстаграм разрывается». Дьяченко – о соцсетях во время Уимблдона

    4 598 просмотров | 01:42

  • «Чувак не спал до 2:30 и налепил 216 пельменей». Касаткина – о подготовке к Уимблдону

    3 483 просмотров | 01:56

  • 6 голов, 2 красные, 2 пенальти – «Реал Солт-Лейк» и «Спортинг» устроили матч мечты для фанатов

    1 256 просмотров | 03:01

  • «У нее хорошая жизнь, в сад не надо ходить». Родина – о дочке и сопернице по третьему кругу

    2 658 просмотров | 01:23

  • Ибрагимович смял защитника и положил красотулю, но «Гэлакси» все равно не удержал счет 2:0

    4 675 просмотров | 02:01

  • Макарова подсадила фанатов на валидол, но все же выкинула Возняцки из Лондона

    2 276 просмотров | 03:13

  • «Мне было 10 лет, но я помню весь турнир». Хачанов – о матчах с Феррером и Багдатисом

    1 423 просмотров | 01:50

  • Серена уже зашла на Уимблдоне дальше Шараповой. Бедная Томова почти не сопротивлялась

    2 210 просмотров | 02:46

  • Азаренко вылетела с Уимблдона во втором круге. Белорусы спешно ищут, за кого теперь болеть

    2 557 просмотров | 02:15

  • От Федерера веет уверенностью. Люди становятся смельчаками, посмотрев хайлайты его матча с Лацко

    4 270 просмотров | 03:24

  • «Она должна чувствовать себя уверенно после «Ролан Гаррос». Шетт – о перспективах Касаткиной

    2 118 просмотров | 00:49