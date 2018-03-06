ВИДЕО - Наглая девчонка заменила Сока в матче с Федерером и взяла подачу Роджера
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Теннис
Сок отвлек внимание Федерера старым способом из мультика. И ведь сработало1 смотрят • 2 ч. назад
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