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Обзор финала US Open Даниил Медведев – Рафаэль Надаль (видео)

Посмотри лучшие моменты пятичасовой рубки Медведева и Надаля, если бессовестно все проспал
2 412 просмотров | 03:12
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Парни рубились до четырех часов ночи.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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