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Речь Даниила Медведева после финала US Open против Рафаэля Надаля (видео)

Послематчевое интервью Медведева, в котором он иронично сравнил свои титулы и титулы Надаля
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Eurosport

1 час назадОбновлено 5 мин. назад

В третьем сете Даниил был готов к поражению.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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