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ВИДЕО - Лучшие моменты финала US Open: Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

5 лучших ударов финала US Open – доказательства величия Надаля и Медведева
1 296 просмотров | 01:53
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Но пяти моментов недостаточно, чтобы передать весь кайф.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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