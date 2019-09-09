ВИДЕО - Богоподобный удар через коридор, которым Медведев перевел финал в пятый сет
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Богоподобный удар через коридор, которым Медведев перевел финал в пятый сет950 просмотров • 2 ч. назад
Линдси Вонн похлопала шикарной игре Медведева на приеме1 342 просмотров • 3 ч. назад
Астронавт Рафа начал финал с космического удара в обход сетки971 просмотров • 4 ч. назад
Кричащий от крутости финал с участием Азаренко и Соболенко. А у Арины – титул1 230 просмотров • 5 ч. назад
«У Пита уже было 13 «Шлемов», у Марата – один четвертьфинал». Как Сафин покорил Нью-Йорк1 567 просмотров • 9 ч. назад
Налоги с продаж, слишком много фастфуда. Теннисисты назвали, что их неприятно удивило в США1 798 просмотров • 10 ч. назад
Медведев ответил на вопросы из Вконтакте и назвал любимый клуб и футболиста2 665 просмотров • 13 ч. назад
Злой смэш Серены и отличный форхенд Андрееску. Топ-5 моментов женского финала3 003 просмотров • 17 ч. назад
Андрееску разбомбила Серену и не дала ей вернуться в игру даже при огромной поддержке трибун6 290 просмотров • 18 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Линдси Вонн похлопала шикарной игре Медведева на приеме
Астронавт Рафа начал финал с космического удара в обход сетки
Кричащий от крутости финал с участием Азаренко и Соболенко. А у Арины – титул
«У Пита уже было 13 «Шлемов», у Марата – один четвертьфинал». Как Сафин покорил Нью-Йорк
Касс эффектно выиграл 15-й этап, дав пять перед финишем морю болельщиков
Налоги с продаж, слишком много фастфуда. Теннисисты назвали, что их неприятно удивило в США