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ВИДЕО - Кричащий от крутости финал с участием Азаренко и Соболенко. А у Арины – титул

Кричащий от крутости финал с участием Азаренко и Соболенко. А у Арины – титул
 117 просмотров | 03:09
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Арина Соболенко и Элис Мертенс впервые стали чемпионками турнира «Большого шлема».

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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