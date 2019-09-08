ВИДЕО - «У Пита уже было 13 «Шлемов», у Марата – один четвертьфинал». Как Сафин покорил Нью-Йорк
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Теннис
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