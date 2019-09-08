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ВИДЕО - «У Пита уже было 13 «Шлемов», у Марата – один четвертьфинал». Как Сафин покорил Нью-Йорк

«У Пита уже было 13 «Шлемов», у Марата – один четвертьфинал». Как Сафин покорил Нью-Йорк
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Eurosport

24 мин. назад

В 2000 году Сафин сенсационно закрыл Пита Сампраса на его родном корте в трех сетах.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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