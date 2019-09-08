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Обзор финала US Open-2019 Бьянка Андрееску – Серена Уильямс (видео)

Андрееску разбомбила Серену и не дала ей вернуться в игру даже при огромной поддержке трибун
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Серена никак не может выиграть мэйджор после рождения дочки.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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