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ВИДЕО - 6 побед на US Open и ни одного вылета до четвертьфиналов. Невероятная статистика Эверт

6 побед на US Open и ни одного вылета до четвертьфиналов. Невероятная статистика Эверт
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Eurosport

1 час назад

Из своих 18 «Шлемов» треть американка завоевала на родной земле.

Четвертый в сезоне турнир «Большого Шлема» – это прежде всего атмосфера: дух огромного корта имени Артура Эша не сравнить ни с чем. Именно здесь теннисисты реализуют свою американскую мечту и поднимают тяжеленный трофей над головой.

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